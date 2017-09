Holanda shpallet fajtore për masakrën e Srebrenicës, apelon vendimin

Qeveria holandeze i ka kërkuar Gjykatës së Lartë të rrëzojë një vendim që e shpall atë pjesërisht përgjegjëse për vdekjet e rreth 300 boshnjakëve nga Srebrenica, të vrarë pasi u dëbuan nga një bazë paqeruajtësish holandezë të OKB-së

Qeveria holandeze do të kundërshtojë vendimin që shpall atë përgjegjëse për vdekjet e 300 boshnjakëve nga Srebrenica në korrik 1995, njoftoi media të mërkurën. Por avokatët që përfaqësojnë familjet e disa prej boshnjakëve të vrarë thanë për BIRN se ata gjithashtu do të apelojnë në Gjykatën e Lartë Holandeze, duke kërkuar që ajo ta deklarojë Holandën përgjegjëse për shumë më tepër vdekje.

Një nga avokatët, Marco Gerritsen, i cili po vepron për organizatën “Nënat e Srebrenicës”, tha se do t’i kërkojë Gjykatës së Lartë t’i shpallë autoritetet holandeze fajtore “për vdekjen e një grupi shumë më të madh sesa 350 djem dhe burra”. Vendimi holandez, i dhënë nga gjykata e apelit në Hagë në qershor, lidhet me vdekjen e rreth 300 burrave boshnjakë, të cilët ishin strehuar në bazën e paqeruajtësve holandezë të OKB-së pranë Srebrenicës në korrik të vitit 1995, por u detyruan të largoheshin dhe më pas u vranë nga forcat serbe të Bosnjës. Por vendimi nuk lidhet me vdekjet e pjesës tjetër të rreth 8,000 boshnjakëve nga Srebrenica të cilët u vranë nga forcat serbe të Bosnjës në korrik 1995 – një krim i klasifikuar si gjenocid nga vendimet e gjykatave ndërkombëtare.

Ministria holandeze e mbrojtjes tha se ajo nuk beson se trupat e saj shkelën ligjin. “Ne nuk ndajmë të njëjtin mendim me gjyqtarin që paqeruajtësit holandezë të OKB-së vepruan në mënyrë të paligjshme dhe nuk e kuptojmë se si gjykata e arriti atë vendim,” tha zëdhënësi i ministrisë së mbrojtjes Klaas Meijer për Retuers të mërkurën. Por Gerritsen tha për BIRN se Holanda “ka mohuar çfarëdolloj përgjegjësie për vdekjen e më shumë se 7,000 burrave dhe grave ngas Srebrenica që në fillim”, kështu vendimi i saj për ta kaluar çështjen në apel s’është aspak surprizë. “Qëndrimi i tyre s’ka ndryshuar që nga çasti që ne ndërmorëm hapin tonë të parë në vitin 2007,” tha Gerritsen. Ai u shpreh se paqeruajtësit holandezë “nuk arritën të përmbushnin detyrimet e tyre dhe urdhrat që iu dhanë nga Kombet e Bashkuara për të mbrojtur civilët”.

“Është e rëndësishme të përmendet që ushtarët holandeze nuk informuan Kombet e Bashkuara për shkeljet e tmerrshme të të drejtave të njeriut që ata panë, kështu që qëndrimi ynë është se Holanda është fajtore për vdekjen e mijëra burrave dhe djemve që ishin të pranishëm në enklavë,” shtoi ai. Hajra Catiç e “Nënat e Srebrenicës” tha në emër të familjeve të viktimave, se ata do të vazhdonin të luftonin për drejtësi. “Shpresa vdes e fundit. Avokatët tanë do të apelojnë gjithashtu. Unë e konsideroj Holandën përgjegjëse për atë që ndodhi brenda dhe jashtë bazës, si edhe në pyjet ku boshnjakët u përpoqën të fshiheshin nga forcat serbe të Bosnjës,” tha Catiç. Hasan Nuhanoviç, i cili fitoi një çështje në vitin 2013 në Gjykatën e Lartë Holandeze, e cila vendosi se shteti holandez ishte përgjegjës për mos parandalimin e vrasjes së tre boshnjakëve në masakrat e vitit 1995 në Srebrenicë, tha se ai u ka vënë në dispozicion “Nënave të Srebrenicës” dhe avokatëve të tyre dokumentacionin dhe provat e tij materiale. Nuhanoviç tha se ai shpresonte që vendimi përfundimtar në çështjen e tyre të shkonte në favor të familjeve të viktimave, duke shtuar se në rastin e tij “kompensimi ishte paguar”.

