Shpërthen Mogerini: Pret deri nesër të zgjidhet kryeparlamentari

Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e BE-së Federika Mogerini gjatë vizitës së nesërme në Shkup pret të zgjidhet kryetar i ri i Parlamentit të Maqedonisë.

Këto fjalë janë të shkruara në agjendën e saj që pasditën ishte dërguar nga ana e shërbimit evropian për korrespodentë nga jashtë, njofton Novatv.

“Nga ora 18 deri 19 takim me liderët politik ku do i paraprijë takim protokollar me kryetarin e Parlamentit (ende nuk është zgjedhur, por pritet të zgjidhet deri kohën e kësaj vizite)”, shkruan në agjendën e Mogerinit.