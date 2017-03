Hysaj dridh Napolin para ndeshjes me Juventusin (Foto)

Mbrojtësi i kombëtares shqiptare, Elseid Hysaj, pësoi një dëmtim në këmbë, gjatë ndeshjes miqësore ndaj Bosnjës, e cila u zhvillua në “Elbasan Arena”.

Shkodrani, i cili luajti me shiritin e kapitenit në krah, ishte një nga më të mirët në fushën e lojës, për Shqipërinë, por në minutat e fundit të sfidës, pësoi një goditje që mund ta mbajë larg fushave të futbollit për disa ditë.

“Pësova një goditje dhe ndiej dhimbje. Nesër në mëngjes do të jem në Napoli dhe do të bëjmë të gjitha ekzaminimet e nevojshme me stafin mjekësor të klubit”, tha Hysaj pas ndeshjes.

Mbrojtësi kuqezi është një titullar i padiskutueshëm të klubi i Napolit, i cili do të ketë një përballje të dyfishtë me Juventusin, më 2 prill për kampionat dhe 5 prill, për Kupën e Italisë.

Vetëm ditën e sotme do të mësohet nëse mbrojtësi shkodran do të vihet në dispozicion të trajnerit Maurizio Sarri apo jo, për sfidat ndaj Kampionit të Italisë. /Express/