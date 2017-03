I burgosuri “selam” milionerëve të regjimit: Po ju pres në krevatin tim në Idrizovë

Zahir Beqiri i njohur me nofkën “Çaush”, i cili është arrestuar në aferën e “incizimeve” u ka dërguar një “selam” nga burgu, siç i ka quajtur, milionerëve të regjimit.

“Eselamu Alejkum-Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju qytetarë të R.M.-së. Sa ndjenjë e bukur këtu në burg që në krevatin tim nga lufta e dytë botërore do të flejnë milionerët e regjimit. Of of, sa bukur. Mos u brengosni, gjithçka do të shkojë si të jetë e lyer. Ju dëshiroj dt të mrekullueshme bashkëpartiakë të mi dhe luftëtarë për liri”, ka shkruar Çaushi në facebook.