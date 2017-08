Ibrahimi i PDSH-së godet Sadulla Durakun dhe Ziadin Selën, ja përse?

Nënkryetari i PDSH-së, Orhan Ibrahimi ka goditur përmes facebook, kryetarin e komunës së Likovës, Sadulla Durakun dhe kryetarin e Aleancës për Shqiptarët dhe njëherit ish-kryetarin e Strugës, Ziadin Sela, informon INA. Si shkas i reagimit të tij janë deponitë që së fundi po përbëjnë shqetësim për këto vendbanime.

Ja postimi i tij i plotë:

Si menduat ju struganë, tetovarë dhe ju shqiptarë të qyteteve tjera, vetëm ju e keni “kënaqësinë” dhe jeni “krenarë” me deponitë e egra dhe djegien e tyre!

Jo ore jo, nuk mund të privohen nga këto kënaqësi edhe shqiptarët e komunës së Likovës. Bile, bile deponia e egër e k. së Likovës është njëra ndër më të bukurat, më grandiozja, lirisht mund të mbajë titullin Miss Deponia, ndër shoqet e saja. Ajo të mrekullon deri në ekstazë, vetëm ta shihni, ta ndjeni, se si tymos dhe si digjet ditë e natë, pa ndërprerë, mrekullia vetë.

Për gjithë këto investime kapitale, për menaxhim briljant, i jemi mirënjohës mendjes së ndritur dhe gjeniale, i përuelemi exelencës së tij “Dërzhavnikut të përjetshëm” të K. së Likovës.

“Kryereformatori” u prkujdes dhe po përkujdeset për lumturimin e struganëve, ndërsa ai vetë meditimin e bën aty, në mes të deponisë. Sepse nga aty i erdhi inspirimi për t’u bërë “lider reformator”, deponia e egër i përkujton qypin (buxhetin varfënjak të Srugës) se si plaçkitet dhe sa i ëmbël është ai qyp. Dhe si duket, aty prap e ka gjetur frymëzimin të kandidojë “lideri reformator” për qypin e qytetit.

E ç’të themi për deponine e egër në mes të qytetit të Tetovës, përveç se është shnëdrruar në “simbol krenarie” për shqiptarët, njejtë si Kulla e Eiffel për Parisin, Statuja e Lirisë për New York, Big Ben për Londrën…etj.

Për krijimin e deponive, grumbullimin, sistemimin, djegien, tymosjen, për lëshimin e gazërave toksike në etër, për grimcat kancerogjene PM10, për të gjitha këto akte “madhore”, për këto “projekte të papara”, për “derzhavnikë të përjetshëm”, për “reformatorë”, për sahanlëpirës, lakej, trutharë, pakorrizorë, kriminel, vrasës përkujdeset “Kryestrategu” njëherit dhe “Kryeplak”.

Shpëtimi do të vijë atëherë kur shqiptarët nuk do t’i votojnë këto mbetje. (INA)

