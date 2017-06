Idrizi i përgjigjet Bashës: Shih hallin tënd…

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi, i është përgjigjur akuzave të kreut të PD, Lulzim Basha, se PDIU-ja ishte e zhytur thellë në qypin e turshive. Idrizi e ka këshilluar Bashën që të shikojë hallin vet, sepse nuk po kërkon vota për veten e tij. Ai e sulmoi Bashën se gjatë kohës që drejtonte Bashkinë e kryeqytetit, nuk mbajti asnjë premtim por e ktheu atë në ndërmarrje të kunatit. “I përgjigjem nga këtu dikujt që e ka marrë peng një parti të madhe që shumica e kanë prit si partinë e madhe pluraliste. Unë e Mesila kemi qenë një nga themeluesit e saj, por si është e mundur sot që kjo parti e madhe të jetë marrë peng nga kjo parti. Ai nuk kërkon vota për partinë e vetë se ja kërkojnë nga ana tjetër. E di shumë mirë që e ka qejf ujin e detin e di se bashkinë e ktheu në ndërmarrjen e kunatit, po i kujtoj ku e ka premtimin që do jepte 100 mln lekë për varrezat e Kllogjrit. Shih hallin tënd se i yti është më i madh se i joni”, tha Idrizi. Kreu i PDIU theksoi se këto zgjedhje janë serioze për fatin e vendit. “Shqiptarët kanë gjithçka, por duhet ta kuptojnë se nuk mund të rrinë njëherë në çadër, e pastaj të bëjnë presione që s’do futen në zgjedhje, pasi këto zgjedhje janë serioze për fatet e gjithë shqiptarëve. Votoni nr.13, një slogan të shkëlqyer”, tha Idrizi. Ndërkaq, Idrizi iu përgjigj edhe publikisht ankesës së ambasadores greke në Tiranë mbi praninë e një guri nga Çamëria në sheshin e rindërtuar së fundmi, atë “Skënderbej”. “Nuk e kuptoj se pse dhe kush u shqetësua që pllaka nga Çamëria ndodhet në sheshin Skënderbej ku janë vendosur gurët nga të gjitha trojet shqiptare. Ata që mendojnë që edhe sot e kësaj dite mund të na indimidojnë, ju them sot se nuk do ta lëmë për shumë kohë atë gurë në sheshin “Skënderbej” por do ta marrim dhe ta çojmë në vatrat tona. Dikush tjetër u shqetësua se i kishim marrë vallen. Ne e dimë shumë mirë që Osman Taka është kërcyer nga burra dhe burra kanë qenë shqiptarët e Çamërisë hidhnin valle edhe para litarit”, tha Idrizi.