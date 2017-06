Idrizi: Zaev s’do votoj ‘pro’ Kosovës, por harron se kush po e mban në pushtet!

Postim nga Murtezan IDRIZI ne facebook:

1.Kryeministri i Maqedonise deklaroi: do te jem i permbajtur per pranimin e Kosoves ne UNESCO!

– Si do te ndjehet kryeministri, nese partite Shqiptare do te ulin gishtat nga koalicioni me ju?

A keni menduar seriozisht se ne kete Shtet ty te sollen Shqiptaret ne qeveri. A keni menduar se me nje deklarate te pa matur ke nencmuar ne rend te pare Shqiptaret e Maqedonise qe te dhane vota,e pastaj edhe politikanet qe zgjaten doren e bashkepunimit qeverises me ju?

2. Objektet fetare per nga karakteri jane te njejte ne tere rruzullin tokësor. Per kryeministrin e Maqedonise, kishat serbe ne Kosove jane pasuri kulturore… por, nuk e degjuam prononsimin e tij per xhamine e rrenuar ne Serbi.

-Sa vota ke marr nga njerezit e xhamise z.Kryeminister?