Ilir Kulla i tregon BDI me kë të bëjë koalicion

Analisti i spikatur shqiptar she njohës i mirë i rrethanave në rajon, Ilir Kulla, ka komentuar zhvillimet politike në Maqedoni ps shpalljes së rezultateve finale dhe rivotimit në Tearcë. “Shqiptaret e Maqedonise jane ne dileme pas zgjedhjeve te fundit me ke te shkojne ne koalicion nga dy partite maqedonase me sharlatanin Zaev qe ben si shqiptar dhe mori 70 mije vota shqiptaresh nderkohe qe eshte i njejte ne mendesi me nacionalistin Gruevski i cili te pakten nuk fsheh pas maskes ultranacionalizmin e vet si Zaev”, komenton Kulla mbi mundësitë e koalicionimit.

“Pergjigja eshte e qarte shqiptaret duhet te jene te bashkuar dhe te ftohte ne negociata dhe te maksimalizojne kushtet per te perfituar sa me shume qe mund te kene pasur ndonjehere ne historine e tyre. Kush jep me shume me ate qeveriset te tjerat jane demagogji” përfundon Kulla./TetovaSot/