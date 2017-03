Imami i Lagjes së trimave i drejtohet akademikut Manxhukov: Në këto troje shqiptarët nuk janë qiraxhinj

Imami i Lagjes së trimave, Kumanovë, Eljasa Mahmudi ka reaguar ndaj deklaratës së akademik Mitko Manxhukov duke i thënë se shqiptarët në Maqedoni nuk janë qiraxhinj, transmeton Tetova.

“Akademiku maqedonas Mitko Manxhukov paska thënë se me përpjekjet për dygjuhësi në tërë territorin e Maqedonisë po bëhet përpjekje për shqiptarizimin dhe islamizimin e Maqedonisë.

Eh more akademik i mbushur me albanofobi, islamofobi dhe ksenofobi, këtu në këto troje populli shqiptar nuk është qiraxhi, por me shekuj e shekuj jeton në trojet e tij etnike autoktone, ndërsa përkundër dëshirës tënde të sëmurë dhe të tjerëve sikur ti, dije se më shumë se një e treta e popullsisë së këtij shteti janë shqiptarë dhe afër gjysma e popullsisë së këtij shteti janë muslimanë.”, shkroi Eljasa Salihu në llogarinë e tij në Facebook.