Imami-spiun rus, me emrin italian “Armando” është i shkolluar dhe i trajnuar në rusi, bën propagandë antishqiptare dhe ka pamje të priftit rus

Nga Ilmi VELIU

Lexova se njëfar soj hoxhe me një emër Italian apo meksikan ,,Armando,, Aliu eshtë imam, dmth se ai është i angazhuar te punoi ne ndonje xhami dhe se deklaratat që kishte dhenë ai për heroin tonë kombëtarë ia kalojnë edhe deklaratave të kriminelëve më të mëdhenjë serbë si Arkan, Vuk Drashkoviq e Milosheviq.

Nuk mundem të besoj dhe të kuptoj se si Bashkësia e Fesë Islame e Shqipëerisë mundet ti lejoi të punoi si imam një majmun-njeriu të këtillë, i cili me deklaratën e tij, eshtë shumë identik me hoxhët spiuna që i ka shkolluar Rusia ne atë kohë dhe i ka future si agjentë sekret në territorin e Perandorisë Osmane,sidomos ne territoret shqiptare, si hoxhë, e që ata kanë punuar e vepruar ne dobi te Rusisë e Serbisë dhe kundër shqiptarëve të Rumelisë.

Ky lloj hoxhe që me mjekrrën e tij i përngjan një prifti serb apo rus, nuk duhet ti lejohet që të keqëpërdorë dhe shkatërroi dashurine dhe harmoninë që eksiston ne mes te shqiptarëve me besime të ndryshme dhe harmonisë ne mes të kishës e xhamisë.

Shkrimi dhe shprehitë e tijë nuk ndryshojnë aspak nga ata greko-serbe, ose edhe ruse. Në të kaluarën e largët po edhe të afërt, këta lloj deklaratash të kësi pseudo hoxhëve të shkërdhyer i kan bindur shqiptarët se janë turq dhe se duhet te shpërngulen për në Turqi.

Dihet se hoxhët e këtillë, në atë kohë, kan punuar për Serbinë e Nikolla Pashiqit, por se edhe sot gjinden kësi hoxhësh në tokat shqiptare nuk ma ka marrë mendja. Deri më sot kësi deklaratash antishqiptare, se heroi kombëtarë shqiptarë Skënderbeu nuk eshtë hero i shqiptarëve kan dhenë vetëm serbët, grekët, sllavomaqedonët…me qëllim që ta vjedhin e përvetësojnë heroin tonë i cili nuk luftoi as për kishë e as për xhami por për Shqipëri.

Unë,autori i këtij shkrimi, Dr.sc. Ilmi VELIU, teolog i diplomuar dhe doktor i shkencave të Historisë, jam i gatshëm kurdoher ti kundërvehem këti lloj pseudo hoxhe, po edhe të tjerëve, qofshin ata priftërinjë grekë, serbë, sllavomaqedonas apo edhe këlyshë të ,,nënës Rusi,, në lidhje me origjinën e Kastriotit dhe luftërat që bëni ai për shqiptarët dhe në dobi të shqiptarëve.

Unë në Universitetin e Shkupit, para komisionit sllavomaqedonas dhe shumë antishqiptarë, kam mbrojtur me suksesin më të madh disertacionin e doktoraturës me titull; ,,Skëpnderbeu ishte shqiptarë dhe luftoi për Shqipëri,, dhe tash duhet ti kundërvehem njëfar avganistanci apo indijanci dhe ta bind atë se Skënderbeu ka luftuar për Shqipëri dhe jo për Vatikan e Sërbi. Këta lloj hoxhësh finansohen nga burime secrete serbo-sllavo greke që veprojnë kundër shqiptarëve dhe për ti përqarë shqiptarët në baza fetare. Garantoj me kokë se ky lloj imami me mjekrrën që i ngjan priftit ,,Gospodin gospodin Gavrill,, e ka rrogën mujore mbi njëmijë evro.

