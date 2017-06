Inaugurohet Xhamia e re në fshatin Debresh, Bejta: Objektet fetare asnjëhere nuk do të mbesin shkretë (FOTO)

Me organizimin e një ceremonie solemne të dielën në fshatin Debresh u inaugurua objekti i Xhamisë së re “Rabia”, e ndërtuar me kontributin e banorëve të fshatit.

I pranishëm në këtë ceremoni ishte Kryetari i Komunës së Gostivarit, z. Nevzat Bejta i cili para të pranishmëve shprehu lumturinë e tij që në kohën e qeverisjes së tij në territorin që mbulon Komuna e Gostivarit po ndërtohet shumë Xhamia të reja.

“Ndërtimi i objekteve fetare është një vlerë e madhe për shoqërinë tonë. Objektet fetare asnjëherë nuk do të mbesin shkretë. Xhamitë do të vizitohen sa të ketë besimtarë mbi tokë”, tha Kryetari Bejta i cili me këtë rast drejtuesve të Xhamisë dhe Muftinisë së Gostivarit u ndau lejen e ndërtimit, krahas vendimin që Bashkësisë Fetare Islame t’i dhurohet toka ku u ndërtua objekti i Xhamisë së Re.

Për kontributin e tij në zhvillimin e jetës fetare në territorin e Komunës së Gostivarit, mirënjohje publike shprehen kryetari i Bashkësisë Fetare Islame – BFI, z. Sulejman Rexhepi dhe Muftiu i Gostivarit, z. Shaqir Fetahu.

Në shenjë falënderimi për angazhimin e dhënë kryetarit Bejta iu nda mirënjohje nga prijësit e Bashkësisë Fetare Islame – BFI.