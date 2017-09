Incident në Ohër, sulmohet një polic

Për shkak së bazës të dyshimin te kryerjes së veprës penale “Sulmi i një zyrtari gjatë kryerjes së detyrave të sigurisë”, SVR ngriti padi penale kundër N.U. (42) nga Ohri.

I paraqituri veprën penale e kreu më 30 korrik të këtij viti në orën 21 dhe 30 minuta në Bulevardin “Turist” – Tregun e Qytetit, në kohën kur një oficer i policisë me uniformë mori masa për të parandaluar rendin dhe qetesine publike.

I paraqituri N.U. i cili ishte në vendin e ngjarjes, verbalisht sulmoi oficerin e policisë duke i kërkuar atij të largohej nga vendi dhe të mos ndërhynte në shkeljen, me arsyetimin se ata do ta zgjidhnin vetë problemin. Pasi oficeri i policisë i jep ​​një urdhër të qartë dhe te parevokueshme për të qëndruar në anën tjetër dhe vazhdoi me marrjen e masave zyrtare për të evituar shkeljen, i paraqituri N.U. kryen sulm fizik, duke e goditur policise me bërrylin e tij të djathtë në zonën e stomakut. Nga goditja, oficeri i policisë ra në asfalt, duke duke marre lendime, pas së cilës ai u transferua në spitalin e përgjithshëm në Ohër për ekzaminim mjekësor.

