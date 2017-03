Iniesta: Dua ta përfundoj karrierën te kjo skuadër

Andres Iniesta ende nuk e ka vazhduar kontratën me Barcelonën. Ai ka marrëveshje me gjigantin nga La Liga deri në erën e viti 2018, derisa ka paralajmëruar se dëshiron që karrierën ta përfundoj në Camp Nou.

“Unë kam qenë i qartë në lidhje rinovimin e kontratës. Tani e vetmja gjë që unë jam i shqetësuar në lidhje me synimet tona është titull,” ka deklaruar Iniesta për mediat spanjolle.

“Pas sezonit ne do të shqyrtojë çdo gjë. Unë nuk jam duke thënë se nuk do të rinovojë kontratën time. Dua të përfundoj karrierën time këtu, por që do të vendoset nga shfaqjet e mia në fushë dhe ndjenjat e mia. Unë nuk do të qëndrojë këtu në qoftë se unë nuk jam i rëndësishëm për klubin. Kjo është e qartë.”, ka përfunduar ai.