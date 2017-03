Instagram tani ju lejon të ruani videot për t’i shikuar më vonë

Tani Instagram ju lejon të ruani videot tuaja për t’i shikuar më vonë. Sapo një transmetim të përfundojë, thjesht klikoni mbi butonin Save në këndin e sipërm të djathtë të aplikacionit. Videoja do të vazhdojë të zhduket nga vetë Instagram, por ajo do të ruhet në Camera Roll- in tuaj – edhe pse nuk ka asgjë që t’ju ndalojë që t’a postoni sërish në Instagram.