Inzko: Melania Trump-it do t’i kujtohet si ka pësuar nga sulmi i armatës jugosllave në Slloveni

Në pyetjen se çfarë do të thotë për Bosnjën dhe Hercegovinën fitorja e Donald Trump-it si president i Shteteve të Bashkuara, ai tha se teza e tij është se vendi, fatmirësisht, po integrohet në drejtim të BE-së, por po shpërbëhet “në shtëpi”.

“Kur Trump u zgjodh, serbët festuan. Me sa duket shumë serbë po i dërgojnë dhurata. Por unë nuk besoj se Trump personalisht është i interesuar për një vend të vogël. Politika e SHBA do të mbetet e njëjtë. Ajo ka senatorë republikanë të njohur, të cilët kanë qenë dhjetë ose 20 herë në Bosnjë dhe të cilët do të sigurojnë që të ruhet integriteti territorial dhe sovraniteti i vendit “, beson ai.

Në të njëjtën kohë, ai thotë se faktor tjetër është Melania Knavs (tani Melania Trump), e cila si vajzë e re ka përjetuar sulmin e Armatës jugosllave në Slloveni dhe do të kujtojë se kush e ka sulmuar Bosnjën.

Në maj të vitit 1991, Sllovenia kishte shpallur pavarësinë, nga ish-Jugosllavia, ndërsa bashkëshortja e presidentit të zgjedhur amerikan, Melania Trump, në atë kohë ishte një vajzë e re sllovene. Armata jugosllave kishte sulmuar Slloveninë, në përpjekjet për ta ndalur këtë ish-republikë jugosllave që të shkëputej, por pa sukses. Sllovenia ishte pranuar ndërkombëtarisht si shtet i pavarur në vitin 1992.