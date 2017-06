Ish-ushtari i UÇK-së nga Kumanova godet kritikuesit e Durakut (FOTO)

Ish-ushtari i UÇK-së, Ilir Saiti nga Kumanova i është kundëpërgjigjur të gjithë kritikuesve të Sadulla Durakut, ministrit të ri të Ekologjisë dhe nënkryetarit të BDI-së.

Ja postimi i tij i plotë:

PËR DISA PORTALE DHE DISA PATRIOT VENDOR E MËRGIMTAR…..DITËVE TË FUNDIT SHOHË SE NUK MBET CKA PA U THËNË E CKA NUK U AKUZU KRYETARI I KOMUNËS LIKOVËS NJËHERIT EDHE NËNKRYETAR I BDI-së Z. SADULLA DURAKU.JU PATRIOTA TË RREJSHËM,JU PATRIOTA ME BATERIA,JU PATRIOTA ME MASKA,JU PATRIOTA PREJSË LARGU UNË KAM DISA FJALË PËR JUVE:KUR JU ISHIT ME FAMILJET E JUAJA,KUR JU E PËRKRAHËT SHOKUN TITO,KUR JU ISHIT NËPËR PUSHIME VERORE E BAJSHI QEF NË UJRAT E ADRIATIKUT DIKUSH I MBRONTE ME GJAK TË DREJTAT E SHQIPTARVE……VITI 1998-99 UNE ISHA STUDENT NË PRISHTINË E SADULLA DURAKU MIRRESHTE ME ORGANIZIMIN E LUFTËS SË 2001,NË BETEJAT E LUFTËS SË 2001 SADULLA DURAKU ISHTE NË VIJAT E PARA TË FRONTIT E KTO PATRIOTAT NDOSHTA ME DYLBI OSE NË TV I KAN PERCJELL ATO BETEJA TE LAVDISHME,ME

FORMIMIN E BDI-së NË SECILIN DIKASTER KU ISHTE DHA KONTRIBUT TË JASHTEZAKONSHËM PËR TË MIRËN E KËTIJ POPULLI DHE KËTIJ VENDI…..PËR SONTE MJAFT E KENI….ËSHTË KOHA E PUSHIMEVE VERORE VAZHDONI PUSHONI ATJE KU I KENI LËNË NË GJYSËM ATO PUSHIME SE PËR PUNË KOMBËTARE E MADHORE JENI TË VOGËL SHUMË…NUK KENI ZEMËR O TË MJERË….TFALA KENI PATRIOTA….