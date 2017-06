Po lere ore Zotni keto shkrime Emocionale skemi nevoj ne per Emocione edhe Kopalla Po pate Kohe hajde vizito Spitalin e Kumanoves edhe pastaj te kapin Emocionet kur ta shohish se Infuziona nuk ka Inekciona nuk ka Kravate prej kohen e Titos carshafa kejt Xhak higiena zero,WC as ne Kandahar si ke asi lloji eje per Vizit leji shkrimet e FB nuk fitohet autoriteti me Shkrime skem nevoj per Ministra te FB.