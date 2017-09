Ish-ushtari i UÇK-së: Ali Ahmeti më njeh, por më ka harruar e zëvendësuar me ushtarët partiak

Me një rrëfim ekskluziv për Agjencin e Lajmeve Zhurnal.mk, 16 vjet pas luftës së Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (UÇK) me forcat shtetërore të Maqedonisë, vjen ish-ushtaraku i policisë ushtarake të UÇK-së, Shabi Matnjani i cili si shumë ushtarak tjerë për të siguruar kafshatën e gojës dhe një jetë më të mirë për familjen e tij ka marrë rrugën e gurbetit.

“Nga njëherë ndodhë që të mendojnë se ke vdekur e të jesh ende gjallë, e nga njëherë të jesh gjallë e njerëzit të medojn se ke vdekur”, kështu fillon rrëfimin e tij Matnjani, duke theksuar se falë Zotit ende ai është gjëll. I pyetur pse e fillojë rrëfimin e tij, “ndodhë te jesh i vdekur e njerëzit të mednojnë se je gjallë, e të jesh gjallë e njerëzit të mendojn se je i vdekur”, ai thotë se me dashuri e mall populli kujton shumë emblema, ushtarak e patritotë të UÇK-së, ndërsa disa të tjerë edhe pse janë gjallë nga populli llogaritën si të vdekur.

“Në kohën kur nisi lufta unë isha ushtar në Armatën e Maqedonisë, me të dëgjuar se në tanushë janë mbledhur patriotët e ushtarakët shqiptarë unë dezertova dhe ju bashkova UÇK-së. Atëherë nuk ishte UÇK-ja në Shipkovicë, kishim pak komandat dhe të gjithë ishikm shok. Ishte hoxha i Prizrenit në Malin Sharr dhe Hoxha i Hanit të Elezit në këtë anë dhe më pas, pasi e morëm edhe Shipkovicën u ndamë në disa grupe. Në Gajri ishte Bedri Llapashtica e unë pasi që kisha përvojë në Armatën e Maqedonisë u bëra polic ushtarak i UÇK-së nën komandën e Rashit BArdhit-Komandat Rusit. Mua më njeh edhe Ali Ahmeti dhe shumë veteranë të UÇK-së, por ama Ali Ahmeti me duket se më ka harruar pasi që ka njoftuar shumë ushtar partiak. I ka harruar ushtarët e UÇK-së”, thotë Shabi Matnjani për Zhurnal.mk

Ai tani më një kohë të gjatë punon dhe vepron në një vend perëndimor, në të cilin demokracia dhe liorit e njeriut janë në piedestal.

Por çfarë e detyrojë Matnjani e UÇK-së të ike nga vendëlindja?

“Ekzistenca më detyrojë të marrë rrugën e mërgimit. Pas luftës mbetëm rrugëve, nuk kishim para për të vazhduar studimet, ndërsa ‘branitellat’ me ligj kishin të drejtën e shkollimit falas. Për vetën time asnjëherë nuk e kam dert, se ka të bëj vetëm për fatin tim, por më vjen keq për vendbanimet shqiptare që nuk po investohet, rinia po nëpërkëmbet etj. Përshembull në vendlindjen time në Komunën e Sarajit nuk është investuar që nga koha e Titos, ka fshatra të tërë pa uji të pishëm, pa ambulanca etj”, thekson Matnjani.

Ai potencon, se ka dy figura të luftës që kanë tentuar të ndihmojnë ish-ushtarët, por tentimi i tyre ka hasur në “shurdh-memecët” që uzurpuan partinë.

“Disa funksionar kanë dëgjuar të paktën hallet tona. Ka qenë Fazli Veliu, Fatmir Dehari, Rafiz Haliti të cilët kanë pasur uniforma të UÇK-së dhe kanë tentuar të na ndihmojnë, por ama ju ka hasur gozhda në sharrat e funksionarëve që erdhën e u ngjitën lartë në hierarkine BDI-së pa mund, pa djerës e me gjakun e ish-ushtarëve të UÇK-së”, potencon Matnjani për Zhurnal.mk

Ai thekson, se disa herë i ka kërkuar komandat Ali Ahmetit që ti tubon ushtarët e UÇK-së dhe të diskutohen hallet e tyre, por një gjë e till nuk ndodhi asnjëherë.

“Ja nesër është 3 vjetori i vdekjes së komandatë Lalës, unë nuk mund ti jem prezent. Shumë ushtarak tjerë nuk janë prezent”, kjo është e tmerrëshme për ne që pam së bashku vdekjen me sy, për ne që gjakun e pam me sy si uji sharrit.

Ai thotë se të gjithë mburen me UÇK-në, ndërsa të gjithë ata të cilët mundohen të mashtrojnë e manipulojnë me këtë popull këtë herë do ta marrin dënimin me votë.

Përndryshe, Matjani ishte një nga ushtarët më të zellshëm të UÇK-së dhe mik i afërt i shumë komandatëve të njohur nga të cilët shumica tani më nuk janë në mesin tonë.

Ai njihet për guximin dhe trimërin e tij të treguar si dhe është një si shumë djem të ri të cilët ditëlindjen e tij të 19 e ka festuar në frontet e luftës. Matnjani pas luftës ka migruar jashtë vendit dhe për momentin jeton dhe punon në një nga vendet e Evropës perëndimore./zhurnal.mk

