Ismaili: Ky shtet i poshtër gëzimin ma shndrroi në vaj (Video)

Duartrokitje dhe gëzim në familjen Ismaili nga Fusha e Tophanës në Shkup, pasiqë kryefamiljari pati fatin të fitojë në lojërat e fatit. Por kjo nuk zgjati shumë për këtë familje, pasi që siç thonë pas një kohe të shkurtër iu ndërpre ndihma sociale.

Fariz Ismaili si fitues i kësaj loje të fatit thotë se është skandaloze që ti ndërpritet ndihma sociale, sepse këto ishin të ardhurat e vetme për këtë familje, ndërsa në lojën që ka fituar bëhet fjalë për një shumë simbolike. Ai poashtu thotë se nuk ka marrë as paratë e lojës së fatit.

“Atë lojë e pata, dhe pas lojës ma ndalën edhe ndihmën sociale, por ti kisha marr ato para, por ende nuk i kam marr.. Tek ndihma sociale më thanë se më nuk do të marrësh dhe je i ndërprerë 1 vit që mos të marrësh. Unë kamë jetuar vetëm me ndihmë sociale 3 fëmijë i kam. Por unë vetëm e provova fatin, kur e provova fatin aj fati i gëzimit mu kthye në vaj”, tha ai.

Farizi pas kësaj thotë se nuk di se si të mbijetojë me familjen e tij, 3 fëmijët e vegjël jetim, pasi që gruaja i ka vdekur para një viti.

“Fëmijën më të vogël e la në shtëpi kur dal dhe kërkoj për të blerë ushqim, një dit e lash vetëm dhe shkova deri te një shok ti marr 200 denarë. Por djali për pak do ma kishte djegur shtëpinë, kishte dashur të fërgoj vezë por pa vajë. Po më dhimben fëmijët, po skam çka bëj”, u shpreh ai.

Lidhur me këtë rast, TV21, kontaktoi Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, por nga atje nuk pati përgjigje lidhur me rastin dhe se do të merret në shqyrtim.