Ivanov mund ti ikë edhe Tuskut?!

Nga takimi në Shkup që pritet të ketë Tusk do t’i sjellë një mesazh presidentit Gjorgje Ivanov që duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të mundësojë përbërjen e shpejtë të qeverisë, transmeton TetovaSot.

Presidenti Gjorge Ivanov në Shkup të hënën të takohet me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk.

Nga kabineti i tij kanë konfirmuar se takimin dhe thuhet se së pari do të takohet me zyrtarin evropian, më pas do të shkojë në Turqi, ku, sipas paralajmërimeve nga 4 deri në 6 prill do të marrin pjesë në Samitin e 20-të Euroaziatik ekonomik.