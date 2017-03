Ivanov niset për në vizitë pune në Hungari

Kryetari i shtetit, Gjorge Ivanov, vazhdon me vizitat e tij të punës në vende të ndryshme, ndërkaq opinioni pret hapin e tij të rradhës për të çbllokuar, ose thelluar krizën politike në vend.

Sipas agjencise se lajmeve MIA, Ivanovi udhëton për në Hungari, në një vizitë punë, ku do të takohet me homologun e tij hungarez, János Áder, kryeministrin hungarez, Viktor Orban, si edhe me kryetarin e kuvendit, László Kövér.

Ivanov largohet drejt Hungarisë një ditë para se në Shkup të mbërrijë eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn.