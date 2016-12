Ivanov pritet t’iu drejtohet qytetarëve, ky vit plot gafa e skandale si president

Fjalimi i fundvitit i presidentit Ivanov drejtuar qytetarëve të Maqedonisë do jetë shumë më ndryshe se herët e kaluara jo vetëm nga vendi ku do drejtohet për shkak të zgjedhjeve të dhjetorit ai nuk do të mund të mbajë fjalim dhe të jap llogari para deputetëve, informon Zhurnal.

Për rolin e tij si president gjatë kohës së krizës do të mbahet mend për skandale e gafa të ndryshme duke u distancuar komplet nga zgjidhja e krizës dhe mosndërmjetësimi si shef i shtetit tek partitë politike, më pas abolimi i funksionarëve shtetërorë nga rastet që dolën prej përgjimeve, edhe pse kushtetuta i lejon presidentit të vendit që të drejtohet para parlamentit në një gjendje të jashtëzakonshme por ai do ndihej shumë në siklet nga pyetjet e deputetëve të opozitës.

Nga kabineti i Ivanovit theksojnë se do të bëjnë me dije kur dhe nga cili vend do të drejtohet ai para qytetarëve për herë të tetë që nga zgjedhja e tij si president në vitin 2009. Një nga temat më të rëndësishme që do të flet ai është kriza e emigrantëve dhe angazhimi i tij edhe me vendet e rajonit.