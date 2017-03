Ivanovi do ta emërojë një ish deputete shqiptare drejtoreshë të policisë sekrete, ja emri i saj!

Ivanovi do ta emërojë një ish deputete shqiptare drejtoreshë të policisë sekrete,...

Presidenti Gjorge Ivanov ka ndërmend që në Agjencinë për Zbulim të emërojë një shqiptare, me qëllim që t’i përfitojë simpatitë e shqiptarëve, pas deklaratave lidhur me platformën e partive shqiptare dhe vendimit që të mos ja jep mandatin Zaevit, merr vesh Libertas. Sipas informacioneve të këtij portali, transmeton Gazeta Lajm, ushtrues detyre në postin e drejtorit do të emërohet ish deputetja Flora Kadriu ose Luljeta Qufliu, të dyja këshilltare në kabinetin e Ivanovit. Siç merret vesh, paraprakisht ka qenë e planifikuar që në këtë vend të emërohet ish ministri i punëve të brendshme, Mitko Çavkov, mirëpo ai ka demantuar. Në një deklaratë për Libertas, Çavkov ka thënë se i plotëson kushtet për të shkuar në pension por se është duke e shfrytëzuar mundësinë ligjore të mbetet drejtor i Byrosë për Siguri Publike edhe një vit shtesë. Drejtorit aktual të Agjencisë për Zbulim i skadon mandati më 27 mars.