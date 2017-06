Presidenti Gjorgje Ivanov gjatë takimit të presidentëve të rajonit në Brdo Brion të Sllovenisë i është shmangur përballjes me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, informon INA. Ai në shumë raste, s’ka guxuar as që t’ia lëshojë sytë, ndërsa ka qëndruar sikur me faj, thonë burime nga delegacioni shqiptar që është pjesë e këtij takimi. E ky faj sigurisht ndërlidhet me sjelljet e tij ndaj shqiptarëve në Maqedoni.