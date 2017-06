Ja avokati i ri i Mijallkovit që do të ketë punë me Specialen

Ja avokati i ri i Mijallkovit që do të ketë punë me...

Ish-kryeprokurori i Maqedonisë Lupço Shvrgovski do të jetë avokatë në disa lëndë të Prokurorisë Specilae Publike (PSP), “Target”, “Fortesa”, “Thesari” dhe “Tortura”, por si avakot mbrojtës i ish-shefit të shërbimeve sekrete Sasho Mijallkov, ka konfirmuar Shvrgovski.

Mbrojtja e të akuzuarve nga PSP do të “forcohet” edhe me emra tjerë të njohur të avokatëve, por tani për tani askush nuk i konfirmon zyrtarishtë informacionet se Nikolla Dodevski i cili deri më tani i ka mbrojtur thuaj se të gjithë funksionarët e VMRO-DPMNE-së nuk do të jetë më avokatë i tyre mbrojtës në lëndët për të cilat i akuzon PSP-ja.