Ja çfarë i ndodhi një burri të martuar pasi bëri seks me prostitutën shqiptare!

Pasi ka kryer marrëdhënie seksuale me të gjithë natën, prostituta i ka vjedhur portofolin të nesërmen, ku ai kishte kartat e kreditit, paratë dhe kontaktet.Pas kësaj, shqiptarja 35-vjeçare ka shantazhuar italianin e martuar se do t’i telefononte gruas së tij dhe do t’i tregonte se ai shkonte me prostituta nëse nuk i jepte paratë që kërkonte.Kështu, ajo i kërkonte italianit këste mujore në mënyrë që të mbante sekretin e kryefamiljarit, shkruan “Panorama”.I lodhur nga kërcënimet, italiani bëri denoncim në një komisariat të Milanos dhe policia gjeti dhe arrestoi prostitutën shqiptare, emri i së cilës nuk bëhet i ditur.