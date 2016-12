Ja cilët janë dy finalistët e Festivalit të 55-të në RTSH

Është mbajtur edhe gjysmëfinalja e dytë e festivalit të këngës të Radio Televizionit Shqiptar (RTSH).

Festivali i cili ka rrëmbyer vëmendjen e publikut, sidomos pas performancave “live” të artistëve në këtë ngjarje, ka tashmë finalistët e këtij viti.

Ashtu si natën e parë, edhe edhe në natën e dytë u prezantuan 12 krijime të reja. Në fund të mbrëmjes u zgjodhën edhe 14 këngëtarët finalistë, që do të paraqiten mbrëmjen e sotme, ku do të shpallet edhe fituesi. Finalistët u zgjodhën nga juria në sallë bashkë me votat e publikut nga shtëpite.

Këngët e paraqitura në festivalin, e konsideruar prej vitesh si një nga ngjarjet më të rëndësishme të muzikës së lehtë shqiptare, janë të rrymave të ndryshme muzikore, fryt i bashkëpunimeve midis emrave të njohur, por edhe të rinj të muzikës shqiptare. Orkestra e RTSH gjatë netëve të festivalit drejtohet nga Jetmir Barbullushi. Ndërsa pritet që e ftuar e nderit e festivalit do të jetë edhe sopranoja shqiptare me famë ndërkombëtare, Inva Mula.

Finalja e madhe e festivalit të RTSH-së do të mbahet sonte në darkë. Fituesi do të përfaqësojë Shqipërinë ne Eurovision Song Contest 2017.

Më poshtë finalistët e festivalit të RTSH-së:

1- Linda Halimi

2- Ylli Limani

3- Flaka Krelani

4- Genc Salihu

5- LYNX

6- Edea Demalijaj

7- Fabiola Agalliu dhe Agnesa Çavolli

8- Naim Bunjaku

9- Dilan Reka

10- Rezarta Smaja

11- Lorela

12- Franc Koruni

13- Oreg Toçe

14- Xhesika Polo