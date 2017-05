Ja cilët nga liderët e partive në Maqedoni e agjërojnë Ramazanin?!

Me rastin e muajit të Ramazanit, disa nga liderët politik dhe politikanë janë agjërues tradicional, që çdo vit e plotësojnë këtë obligim fetar.

Siç mëson INA, kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami dhe kryetari i PDSH-së, Menduh Thaçi janë liderët që respektojnë me përpikëri rregullat e Ramazanit duke mos ngrënë e as pirë prej lindjes e deri në prarimin e diellit. Përveç tyre, agjëron edhe kryetari i RDK-së, Vesel Memedi.

Ndërsa sa i përket kryetarit të LR-PDSH, Ziadin Sela, ai nuk ka arritur që të agjërojë këtë vit, për shkak të terapive intensive me ilaçe që i pranon pas sulmit që përjetoi në Kuvend.

Nga BDI nuk bëjnë të ditur se a agjëron lideri i tyre, Ali Ahmeti. Ndërkohë, një numër deputetësh dhe funksionarësh të tjerë janë me Ramazan, e ndër ta më aktiv është deputeti Muhamed Zekiri, që njëherit është edhe haxhi.

Nga ministrat e rinj, siç bëhet e ditur për INA, muajin e Ramazanit e respekton Bujar Osmani, Ramiz Merko, Sadulla Duraku, Arben Taravari, si dhe një pjesë e ministrave të rinj. (INA)

Begatitë e muajit të Ramazanit

Me të vërtetë Allahu xh.sh., e ka begatuar ymmetin e Muhammedit s.a.v.s., me muajin e Ramazanit, muaji në të cilin është zbritur Kur’ani, ku Allahu xh.sh., thotë:

“Muaji i Ramazanit që në te (filloi të) shpallet Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra).” (El-Bekare, 185)

Është muaj i agjërimit, i faljes së namazit, muaj i begatshëm. Pejgamberi s.a.v.s., i përgëzonte sahabët e tij para se të vinte ky muaj, në hadithin që e transmeton Ebu Hurejra r.a., duke thënë: “Ju erdh muaji i Ramazanit, muaji i bekuar. Allahu ua obligoi juve agjërimin e këtij muaji. Në këtë muaj, hapen dyert e Xhennetit, mbyllen dyert e Xhehennemit dhe lidhen djajtë (shejtanët). Në të është një natë që e ka vlerën më të madhe se një mijë muaj.” (Ahmedi, Nesa’iu, hadithi se është sahih)

Po ashtu transmetohet nga Tirmidhiu, Ibn Hibbani, Ibn Maxheh dhe Bejhekiu, e që është vlerësuar si hadith sahih, nga Ebu Hurejra r.a., se Pejgamberi s.a.v.s., ka thënë: “Çdo natë (prej netëve të Ramazanit) thërret një thirrës (Melek): ” O ti, i cili dëshiron punë të hajrit, prano (këto shpërblime që ti ka dhuruar Allahu në këtë muaj), dhe o ti, i cili dëshiron punë të këqija, pakësoj ato.”

Definicioni i agjërimit

Agjërimi: “Është vepër me të cilën adhurohet Allahu i Plotfuqishëm ashtu që lihet çdo gjë që mund të prish agjërimin, që nga paraqitja e agimit e deri te perëndimi i diellit”.

Agjërimi në muajin e Ramazanit

Agjërimi në muajin e Ramazanit është obligim/përgjegjësi – farz, argumente për këtë marrim nga Kur’ani, Synneti dhe Konsensusi i dijetarëve islam. Kushdo që mohon detyrimin e një gjëje të tillë, i tilli është femohues (murtedd) dhe kafir (jobesimtar).

– Dëshmi nga Kur’ani

Fjalët e Allahut të Plotfuqishëm: “O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm”. (El-Bekare, 183-184)

– Dëshmi nga Synneti

Fjalët e Pejgamberit s.a.v.s.: “Islami është ndërtuar mbi pesë gjëra: “Dëshmia se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut dhe se Muhammedi s.a.v.s., është i Dërguari i Tij, faljen e namazit, dhënien e zeqatit, agjërimin e muajit të Ramazanit dhe kryerjen e Haxhit “. (Muttefekun alejhi)

– Dëshmi nga konsensusi

Dijetarët e këtij ymmeti kanë rënë dakord mbi çështjen e obligueshmërisë së agjërimit të Ramazanit dhe se është një nga ruknet islame, dhe se personi që e ndërprenë agjërimin e një ditë të Ramazanit pa arsye paraprake e të arsyeshme, bën mëkat.

Kush është i obliguar të agjërojë?

1 – Agjërimi është obligim për secilin njeri të mençur, që është në moshën madhore dhe i cili është në gjendje të agjërojnë me kusht që ai nuk është udhëtar, dhe që në vetvete nuk ka pengesa për agjërim.

2 – Jobesimtari nuk do të agjërojnë dhe nuk është i detyruar të kompensojë agjërimin në qoftë se pranon Islamin (kthehet në islam).

3 – Personit të mitur agjërimi nuk i është obligim, por do t’i urdhërohet agjërimi në mënyrë që të mësohet me të (t’i bëhet shprehi agjërimi i muajit të Ramazanit).

4 – Personi i çmendur nuk është i obliguar të agjërojë dhe po ashtu nuk e ka obligim kompensimin e tij me fidje (ushqimi ditor ) edhe në qoftë se është person i rritur. Në këtë kategori bënë pjesë edhe personi me të meta mendore dhe njeriu me mendje të brishtë (el–m’atuh), i cili nuk i njeh/dallon gjërat.

5 – Personi i cili nuk është në gjendje të agjërojë për shkak të pengesave të vazhdueshme (sebepeve), siç janë mosha e vjetër ose sëmundje për të cilën nuk pritet shërim i shpejtë, po është i obligueshëm që për çdo ditë të pa agjëruar të jep fidje – të ushqyerit e të varfërve.

6 – Pacienti, shërimi i të cilit pritet në një të ardhme të afërt, mund të mos agjërojë nëse agjërimi do t’i paraqet vështirësi për shëndetin e tij, por ai ato ditë të pa agjëruara do t’i kompensojë pasi t’i përmirësohet gjendja e tij shëndetësore dhe pasi të shërohet.

7 – Gratë shtatzëna dhe nënat mëndeshë. Nëse ato e kanë vështirë të agjërojnë për shkak të shtatzënisë ose ushqyerjes me gji, ose në qoftë se frikësohen për fëmijën e vetë, do të ndërprenë agjërimin por ditët e pa agjëruara do t’i kompensojnë kur agjërimi do t’u bëhet i lehtë dhe pa frikë.

8 – Personi i cili është i detyruar të ndërpresë agjërimin për të shpëtuar të pafajshmin nga përmbytja apo zjarri, do të ndërprenë agjërimin për këto shkaqe, por do të kompenson agjërimin.

9 – Udhëtari. Nëse dëshiron mund të agjëron e nëse dëshiron mund të mos agjëron (për arsye se e ka të lejuar), por ditët e lëshuara të agjërimit do t’i kompensojë pa marr parasysh se a ishte udhëtimi i papritur apo udhëtimi i përditshëm siç e bëjnë taksistët.

10 – Gratë në periudhën e menstruacioneve dhe lehonisë do të ndërprenë agjërimin, por do të kompensojë ditë të lëshuara, e në qoftë se ka ndodhur se ajo agjëronte, nuk do t’i jetë e vlefshme.

Kur është obliguar agjërimi i muajit të Ramazanit?

Agjërimi i Ramazanit është bërë obligim në vitin e dytë sipas hixhretit. Pejgamberi s.a.v.s., agjëroi nëntë Ramazane.

Agjërimi është një detyrim për të gjithë popujt, edhe pse ndonjëherë ka një ndryshim në mënyrën dhe kohën, siç thotë Allahu: “O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm”. (El-Bekare, 183-184)

Sejjid b. Xhubejri ka thënë: “Agjërimi i atyre para nesh ishte nga nata (kohës së jacisë) deri në natën tjetër siç ishte në fillim të Islamit.”