Ja çka ka nodhur në shtëpinë e Sulejman Rexhepit

Sot në orët e mëngjesit një Reno Clio me targa të Shkupit drejtuar nga A.I i lindur në vitin 1986 nga fshati Kadino i shoqëruar me B.K të vitit 1979 gjithashtu nga fshati Kadino kanë humbur kontrollin me veturën e tyre dhe kanë hyrë në derën e kryetarit të BFI-së ku kanë dëmtuar veturën zyrtare Mercedes me targa të Shkupit thonë nga burime zyrtare të SPB-së Shkup për TetovaSot.

Sipas SPB-Shkup ata kanë qenë të dehur dhe kanë humbur rrugën. Policia në orën 11.30 kanë kryer kontroll të alkoholit te personat dhe kanë konstatuar se kanë qenë me 0.90 % të dehur.