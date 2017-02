Ja forca e ushtrisë maqedone me uniforma të grisura (Video)

Po mburren me uniformat e reja, oficerët dhe nënoficerët e armatës së Maqedonisë.

Sot për herë të parë, kanë dal në dritë me uniformat solemne njëzetpjesëshe.

Por si oficerët dhe nënoficerët, zor se do të dalin në dritë ushtarët e thjeshtë.

Ata, sipas sindikalistëve të tyre, po hjekin keq.

Për më tepër, disa prej pjesëtarëve të armatës, kanë edhe uniformat e grisura.

TV21 ka siguruar disa fotografi nga ushtarët, të cilët në kushte anonimiteti, i dërguan dëshmi për uniformat e grisura.

Problemi i veshjeve të ushtarëve, po del të jetë kronik, sipas kryetarit të Sindikatës së Pavarur të ushtarëve profesional Adnan Alitov.

“Ka një vit që kemi problem me uniformën, disa herë dorëzuam kërkesë deri te Ministria e Mbrojtjes për problemet e tilla, por deri tani nuk ka pasur asnjë hap në këtë drejtim. Kemi shumë ankesa deri te sindikata jonë. Aq shumë janë të revoltuar ushtarët saqë ata filluan vetë që ta shfaqin revoltën e tyre përmes rrjeteve sociale duke treguar uniformën e tyre të grisur”, tha Adnan Alitov, Kryetar i Sindikatës së pavarur të Ushtarëve profesionalë.

Ministri i mbrojtjes, Zoran Jolevski premton se problemi me uniformat do të zgjidhet së shpejti.

Sipas tij, kanë mbet pak ditë për ta zgjidhur çështjen.

“Vitin e kaluar shpallëm tender për blerjen e 1100 uniformave të reja, jemi në fazë të nënshkrimit me Teteksin e cila këtyre javëve do të fillojë me qepjen e uniformave. Megjithatë ajo që është e rëndësishme është se do të shpallim tender për blerjen e 7000 uniformave për teren për ARM-në. Shpresoj se pjesa më e madhe e tyre do të qepen gjatë këtij viti, ndërsa pjesa e mbetur – në fillim të janarit apo shkurtit të vitit të ardhshëm”, tha Zoran Jolevski, Ministër i Mbrojtjes.

Sipas tij, Ministria e mbrojtjes do t’i përmirësoj kushtet për ushtarët.

Jolevski shton se pjesëtarëve të ARM-së u është rritur mëditja në 900 denarë në ditë, ndërsa ushqehen dhe strehohen pa pare.

Sindikalistët ndërkaq shfaqin shpresën, se qeveria e re, do t’i merr më seriozisht.