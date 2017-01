Ja kur do ta mbajë Kongresin Lëvizja BESA?! (VIDEO)

Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami në emisionin Inbox TV ka folur lidhur me zhvillimet aktuale dhe turbulencat politike. Duke u përgjigjur ndaj vërejtjeve se kjo parti është pasivizuar pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 dhjetorit, Kasami thotë se kjo është për shkak se Lëvizja BESA nuk dëshiron t’i krijojë BDI-së alibi për të bë koalicion me çdo kusht me VMRO-DPMNE-në, siç e shfrytëzontemë herët alibi se “ne nuk po ddalim nga qeveria, sepse partia tjetër po pret te dera për të hy në qeveri”.

Lideri i BESËS Kasami ka folur edhe për Kongresin e kësaj Lëvizje.

Debatin e plotë mund ta përcillni në videon më poshtë: