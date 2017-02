Ja kush do janë kandidatët e partive për zgjedhjet lokale në Strugë...

Ramiz Merko, një nga figurat me peshë nga radhët e BDI-së në Strugë pritet ti rikthehet garës për zgjedhjet lokale. Në konkurrencë për Strugën do të jetë edhe biznesmeni strugan Mendi Qyra, nga radhët e LR-PDSH ose Aleancës, por që emri i tij vetëm po kalkulohet dhe se ai kishte humbur zgjedhjet lokale në zgjedhjet e parafundit përballë Merkos. Edhe Rilindja me BESË po shqyron kandidaturat, ku emri më i përfolur është Arben Labenishti.