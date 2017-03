Ja kush do të jetë kryetari i Parlamentit

Ish Ministri i Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi do të jetë kryetari i Parlamentit në rast të formimit të qeverisë mes LSDM-së dhe BDI-së.

Republika.mk nga burime të saj ka mësuar se mes LSDM-së dhe BDI-së është arritur marrëveshje që Talat Xhaferi të jetë kryetari i Parlamentit, dhe se në mungesë të Presidentit të shtetit, Xhaferi do të udhëhet shtetin dhe ai do të jetë komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës së Maqedonisë.