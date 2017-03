Ja kush është i dyshuari tjetër për tentim-vrasjen e Azem Vllasit (Foto)

Avni Llumnica është emri i personit të arrestuar për bashkëkryerje të tentim vrasjes ndaj Azem Vllasit, ngjarje që ndodhi mëngjesin e të hënës në Prishtinë, raporton Gazeta Express. Policia e Kosovës, pak orë pas plagosjes së avokatit dhe ish-liderit komunist Azem Vllasi në zyrën e tij, ka kapur dy persona të dyshuar. Murat Jashari është arrestuar si i dyshuari kryesor për këtë tentim vrasje, ndërsa Avni Llumnica si bashkë pjesëmarrës në plagosjen që u krye me armë shurdhuese brenda zyrës së Vllasit në Prishtinë, shkruan Gazeta Express. “Policia me një intensitet të shtuar ka ndërmarrë një varg veprimesh operative e hetimore, në përpjekje për të ndriçuar dhe sqaruar të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me rastin, ku në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me AKI-në ka bërë lokalizimin e personave të dyshuar. Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, lidhur me rastin në fjalë janë arrestuar deri tani dy persona të dyshuar, ku njëri prej tyre M. J. (1956) dyshohet se është kryerësi i kësaj vepre, ndërsa personi i dyshuari i dytë është A. LL. viti (1964)”, ka njoftuar Policia. 52 vjeçari Llumnica është vëllai i dëshmorit Nexhmi Llumnica, i vrarë nga policët serb në maj të vitit 1999 në Konushevc të Podujevës.