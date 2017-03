Avdyl Jakupi i njohur si Komandant Cakalla, ka publikuar një video incizim të Komandant Telit me “xhipin” e tij të njohur, si dhe me ushtarët më të afërt të vetë. Në këtë video vërehet edhe armatimi që kanë poseduar Teli me shokë, që u vranë në pabesi, në kohën kur disa komandantë të rrejshëm veçmë kishin filluar negociata që sa më shpejtë të hyjnë në qeveri edhe pse lufta ende nuk kishte përfunduar.