Ja kush janë shqiptarët e Maqedonisë që sulmojnë Mesila Dodën

“Kur përpiqesh të bësh mirë e shkakton zullum, dhe gjen keq.” Kështu mund të përshkruhet mbështetja e deputetes së PDIU-së në Shqipëri për shqiptarët e Maqedonisë, të kthyer në bumerang nga bashkëkombasit e vet.

“Retorikë provokative” e ka quajtur partia LSDM deklaratën e Mesila Dodës, e cila ditë më parë kërkoi pavarësinë e “Iliridës”, duke aluduar për Maqedoninë. Madje nga kjo parti kanë kërkuar që deputetja shqiptare të shpallet “non grata”, e padëshiruar për shtetin maqedonas.

Fill pas kësaj, në një reagim për GSH.al, deputetja e PDIU-së ka konfirmuar edhe njëherë se nuk heq dorë nga fakti se Maqedonia është një shtet i pakuptimtë dhe se nuk mund të vazhdojë të ekzistojë mbi një boshllëk etnik dhe idesh.

“Ky shtet nuk ka kuptim, dhe duke qenë se ky shtet nuk i konsideron bashkëkombasit tanë që janë shqiptarë, atëherë shqiptarët duhet të pozicionohen dhe të vlerësojnë sesi të mbrojnë të drejtat e tyre. Këtë kam thënë unë dhe do të vijoj ta them, që shqiptarët kanë të drejtën e një Referendumi,” u shpreh deputetja.

Lidhur me “kërcënimin” e mediave dhe partisë maqedonase se do ta shpallnin “non grata”, Mesila thotë: “Nuk kam ndërmend të shkoj në Maqedoni, nuk e njoh si shtet, unë do të shkoj në ‘Iliridë’.”

Më tej, Doda rrëfen se ky nuk është kërcënimi i parë që i vjen, pasi edhe më herët është kërcënuar në lidhje me deklaratën e dhënë.

“Kam marrë kërcënime nga më të ndryshmet, që nga ato ku më thonin se do të merreshin seriozisht me mua dhe familjen time, deri tek mesazhe ku më thonin se një snajper do të qëndronte mbi kokën time. Por kjo nuk më bën të ndryshoj mendimin se ‘Ilirida’ duhet të fitojë të gjitha të drejtat e saj të plota,” përfundon Mesila Doda.

Përveç maqedonasve, çuditërisht, mbështetja e deputetes Mesila Doda me tone nacionaliste nuk është mirëpritur edhe nga sektori civil i bashkëkombasve të saj, pra, i shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni.

Njëri ndër to është edhe aktivisti i shoqërisë civile, Zamir Mehmeti, vëlla i ish-deputetes së BDI-së, Ermira Mehmeti. Sipas tij, deklaratat e deputetes Mesila Doda nuk është se e përmirësojnë gjendjen e shqiptarëve në Maqedoni, por me një retorikë të tillë, siç shprehet ajo, i shërbejnë vetëm ish-kryeministrit maqedonas, nacionalistit Nikolla Gruevski.

“Deputete Doda, nëse vërtetë brengosesh për shqiptarët në Maqedoni, duhet ta dish se retorika juaj politike nuk shkon në favor të zgjidhjes së krizës, dhe aq më pak i ndihmon shqiptarët. Kjo i ndihmon vetëm Gruevskit, që e quani antishqiptar dhe regjimit të tij. Shqiptarët në Maqedoni kanë zgjedhur rrugën e tyre dhe kjo është Maqedonia evropiane dhe qytetare,” ka shkruar Zamir Mehmeti në rrjetin social facebook. Një reagim të ngjajshëm ka drejtuar edhe deputeti i LSDM-së Muhamet Zekiri.

Edhe më i ashpër ndaj deputetes Mesila Doda ka qenë aktivisti tjetër, njohësi i mirë i rrethanave politike në vend, Bekim Bina. Ai tha se shqiptarët nuk kanë nevojë të kenë Sheshelin e tyre në Shqipëri, andaj, sipas tij, do ishte mirë që në vend se të nxisë urrejtje ndëretnike, deputetja Doda ose të botojë ndonjë libër, ose të shohë punën e saj.

“E dashura zonja Doda! Aman po të kesh ndonjë lek të investosh ose ndonjë libër të sjellësh nëpër bibloteka ose qendër informative apo kulturore të hapish, apo ndonjë stipendion për këndim opere bujrum na ndihmo. Ndryshe, ‘allashkena kendi isheni bak’ (për Zotin, shikoje punën tënde) thonë turqit. E kemi Sheshelin në Serbi. Nuk na duhet edhe një në Shqipëri,” ka shkruar në facebook Bekim Bina. /tesheshi