Ja kush udhëheq listën e këshilltarëve në Tearcë

Postimi i Amet Imerit në rrjetin social Facebook:

Të nderuar banorë të Komunës së Tearcës,

Dua që edhe zyrtarisht të publikoj kandidaturën time si bartës liste i këshilltarëve të Lëvizjes BESA për komunën e Tearcës, në zgjedhjet lokale të tetorit.

Secili nga ne kemi pasur shumë ide se si të përmirësohen kushtet e jetesës në komunë, si të zgjidhet problem i ujit të pijshëm, infrastruktura, shkollat e arsimi, si të ndalet keqmenaxhimi e kështu me radhë.

Një ide që nuk vihet në lëvizje, në zbatim apo në realizim nuk ka asnjë peshë. Andaj, këshilli komunal i BESË-s më ka ngarkuar me këtë përgjegjësi që të jem njëri nga katalizatorët e zbatimit të të gjithë atyre ideve që e projektojnë komunën tonë si të zhvilluar, me standard dhe kushte të mira për jetesë si dhe pa problemet aktuale ekzistenciale.

Në periudhën që vjen do të bashkëbisedojmë me Ju të nderuar banorë te Komunës së Tearcës, jo vetëm për t’i prezentuar këto ide zhvillimore në formë projektesh konkrete, por edhe për të pranuar propozime te reja nga secili që ka një vizion të ndritshëm për këtë pjesë të vendit.

Me respekt të veçantë,

Amet Imeri

