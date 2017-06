Ja përse e nisi luftën “Trojka Kerçovare”

Gafurr Adili

“Trojka Kerçovare” (Fazli Veliu, Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferri), siç i quante atdhetari (simboli i rrezistences kerçovare) profesor Sulejman Elezi (i ndjere ne dhjetor 2000 ne SHBA, vdekje enigmatike per mua), atehere (1992) nuk e pranonin MK-ne sepse nuk ishin pjese e pushtetit pa pushtet, se po te ishin, apo me mire te themi po t’iu kishte ofruar “pushtet” PPD-ja, do te kishin vepruar njejte siç veprojne tash 15 vjet.

Ne vitin 2010 une kam deklaruar se kjo bande (“Trojka Kerçovare) luften e beri per ta mbrojtur FYROM-in dhe per te ardhe ne pushtet pa pushtet. Kete gje ne nje takim zyrtar ne Bern (ne mars 2001) ma ka thene Fazli Veliu, i cili, ne pyetjen time se cili eshte qellimi i kesaj lufte, mu pergjigj keshtu: “Me luften tone ne, ose do ta rrezojme nga pushteti Arben Xhaferrin, ose do ta ndajme pushtetin me Arben Xhaferrin”.

Pas kesaj deklarate te Fazli Veliut, ku Fazli Veliu ishte me Musa Xhaferrin, kurse une isha me Destan Ajdinin nga Kumanova, me Lebit Murtishin dhe me Atdhetar Labenishtin (te dy nga Struga), une Fazliut i thash:

“Ju jeni kriminele, sepse te vrasish popullin per ta reezuar nga pushteti apo ta ndajsh pushtetin me ate qe nuk ka pushtet (Arben Xhaferrin dhe PDSH-ne), sepse pushtetin e kane patur dhe e kane shkijet, eshte me shume se krim”.