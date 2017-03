Ja përse shqiptarët e Maqedonisë përkrahin Ali Ahmetin

Rrugëtimi i kësaj ideologjie përmes Marveshjes së Ohrin nga viti 2001 e deri më tani ka qenë i vështirë dhe një rrugë me plot gjëmba, por maturia, guximi dhe vizionin që ka treguar Ali Ahmeti në këtë periudhë të pas konfliktit na ka afirmuar neve si Shqiptarë para faktorit ndërkombëtarë si një popull paqe dashës dhe i shkolluar me kërkesa reale të kohës moderne

Pas mbarimit të luftës së lavdishme të UÇK-së, ALI AHMETI praktikisht dëshmoi se është për Bashkim e jo përçarje duke inicuar në fillim të vitit 2002 Këshillin Koordinues për të bashkuar spektrin politike të asaj kohe dhe strukturat e mëparshme të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare në një platformë të disenjuar për ta shtyrë përpara implementimin e marrëveshjes paqësore. Pas bojkotit të këtij këshilli nga ana e PDSH-së, lindi nevoja e themelimit të një subjekti politik dhe pikërisht në qershor të vitit 2002, Ahmeti e themelon Bashkimin Demokratik për Integrim dhe zgjidhet kryetar i kësaj partie dhe në këtë parti Ahmeti inkuadron të bartin përgjegjësi intelektual e patriot nga të gjitha fushat shoqërore me ideologji unitare të përbashkët rreth ARITJES SË BARAZISË SË PLOTË TË SHQIPTARËVE DHE MAQEDONËVE SI DY KOMUNITETE MË TË MËDHA NË MAQEDONI.

Rrugëtimi i kësaj ideologjie përmes Marveshjes së Ohrin nga viti 2001 e deri më tani ka qenë i vështirë dhe një rrugë me plot gjëmba, por maturia, guximi dhe vizionin që ka treguar Ali Ahmeti në këtë periudhë të pas konfliktit na ka afirmuar neve si Shqiptarë para faktorit ndërkombëtarë si një popull paqe dashës dhe i shkolluar me kërkesa reale të kohës moderne, gjegjësisht realizimi i të drejtave Shqiptare si popull Shtet formues të mohuara padrejtësisht nga komuniteti Maqedon në vend dhe barazi e plot në të gjitha sferat shoqërore krahasuar me popujt tjerë në Europë e më gjërë e jo siç na kanë njëllosur të tjerët si popull injorant të ardhur nga mali.

Para se të shpallen zgjedhjet parlamentare Ali Ahmeti bëri thirje publike te subjektet opozitare Shqiptare që të bashkohen me çmim që edhe të humb BDI-ja por të mos humb populli Shqiptar, këtë thirje të z.Ahmetit e ironizuan Lëvizjet të sapo formuara dhe disa” Broker ” pro-opozitar që interesin personal e vëndojn para atij kombëtar persona të tipit të ESAT PASHËS që prioritet kan marjen e pushtetit dhe shijimin e posteve qeveritare, dhe është shumë e natyrshme që këta persona apo subjekte të caktuara të mos arin ta kuptojn ideologjin e një patriotit dhe atdhetarit si Ahmeti, se subjektet politike mund edhe të zhduket siç janë zhduk edhe shumë subjekte paraprake, por kombi dhe veprat kombëtare ngelen të përjetshme dhe me ta nuk bëhet eksperimente.

Pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2016 Ali Ahmetit konfirmon ideologjin e tij fisnike e politike që posedon për bashkimin e faktorit Shqiptarë në Maqedoni, njëherit me veprimin e tij dëshpron rëndë papagallët mediatik dhe kundërshtarët politik që kishin për qëllim njëllosjen e figurës së ndrytshme të Ali Ahmetit dhe rëzimin nga pushteti përmes shpifjeve dhe ofendimeve duke thirur subjektet politike tanimë parlamentare për të hartuar një PLATFORMË SHQIPTARE. Kontinuiteti politik i funksionimit të Ahmetit nga viti 2002 e deri tani edhe më shumë e thellon bindjen time që e publikova para disa javësh se Ali Ahmeti është më shumë se një LIDER POLITIK dhe se BDI-ja është më shumë se një parti.

Ali Ahmeti në këto 15 vite në skenën politike ndroj tërësisht diskursin politik duke ngritur nivelin e demokracisë, lirinë e shprehjes dhe fjalës së lirë, njëherit Marveshja e Ohrit mundësoj që të hapen shumë mediume nacionale e lokale të shkruara dhe elektronike në gjuhën Shqipe, solli ligjin e mirëfillt për ndarje teritoriale, ndërtimi i themeleve të diturisë përmes Univerzitetit të Tetovës dhe Univerzitetit Nënë Tereza, përfaqësimi i drejt dhe i barabart në institucionet Shtetërore të administratës në nivel të egzekutivit, legjislativit dhe pushtetit lokal, investime të ballancuara në vendbanimet Shqiptare në sferën e infrastrukturës, godinave shkollore, spitale, si dhe investime tjera kapitale në sferat të ndryshme shoqërore.

Në në fund do ta përmbylli me një thënie të Avni Rustemit:

“Një lider Atdhedashës duhet ti posedoj tre veti elementare për të udhëhequr me një popull edhe atë:

1. Bashkim e jo përçarje,

2.Mos të jetë tradhëtar,

3.Mos të shesë interesat kombëtare për ato personale apo partiake”

Shqiptarët e Maqedonisë që nga viti 2002 e deri më tani në të gjitha ciklet zgjedhore qofshin ato parlamentare, presidenciale apo ato lokale përkrahin fuqishëm Ali Ahmetin duke treguar me votën e tyre se person i vetëm në Maqedoni që i posedon këto veti të një lideri për të udhëhequr me popullin e vet është ALI AHMETI, njëherit z.Ahmeti që nga viti 2002 e deri më tani ka qenë dhe vazhdon të ngelet shpresa e vetme e Shqiptarëve të Maqedonisë.