Ja pse nuk u paraqit sot Gruevski në Gjykatë (Video)

Avokati Nikolla Dodevski njoftoi se të akuzuarit në rastin “Shuplakat” sot nuk kanë ardhur në seancë pasi që “nuk janë plotësuar kushtet për mbajtjen e seancës, gjegjësisht nuk është vepruar sipas vendimit të Këshillit të Prokurorëve që të largohet prokurorja Fatime Fetai nga rasti”, raporton Portalb.mk.

Nga ana tjetër prokurorja speciale, Katica Janeva, tha se e kanë marrë dokumentin e Këshillit të Prokurorëve, por nuk njoftoi nëse do ta largojë Fetain nga lënda kundër ish kryeministrit dhe kryetarit aktual të VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski. Gjykatësja e rastit, Tatjana Mihajllova, tha se me diskutimin kryesor të rastit do të fillojë në maj të këtij viti.

Gjykatësja Tatjana Mihajllova, e cila e udhëheqë gjykimin për protestat e dhunshme në Komunë Qendër, në seancën e fundit, i ka dënuar prokuroret speciale me nga 2.000 euro për mos-respektim të Gjykatës. Arsye për këtë ka qenë se prokurorja Fetai ka thënë se proces-verbali i seancës paraprake nuk ka qenë i sakt dhe nuk është shënuar plotësisht.

Këshilli i Prokurorëve dje i doli në mbrojtje gjykatëses, Mihajllova, duke thënë se Janeva dhe Fetai gjatë seancës së 22 shkurtit “e kanë shkelur Kodeksin Etik” dhe rekomanduan që të emërohen prokurorë të ri në rastin konkret.

Ndryshe, më 15 shtator të vitit të kaluar, PSP ngriti akuzë kundër Gruevskit, ish ministrit të Transportit dhe Lidhjeve, Mile Janakieskit dhe tre personave tjera të cilët ngarkohen për porositjen e dhunës ndaj kryetarit të Komunës Qendër. Padi penale është dorëzuar edhe për 9 persona tjerë për kryerjen e dhunës së porositur në korrik të vitit 2013.