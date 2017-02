Deputeti Ademi, në bazë të trashëgimisë, në fletën anketuese ka paraqitur shtëpi prej 105.000 еurosh në Reçicë të Madhe, së bashku me oborr dhe tokë bujqësore me vlerë 3.000 еuro. Në fletën anketuese ka shënuar automjete në emër të fëmijëve në vlerë prej 16.660 еurosh, mirëpo edhe një automobil, si pronë personale, me vlerë prej 11 mijë eurosh. Аdemi ka shënuar se ka edhe kredi prej 44.000 eurosh, ndërsa bashkëshortja ka stoli me vlerë prej 16.300 еurosh. (INA)