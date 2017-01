Ja si do jetë moti në Maqedoni gjatë ditëve në vijim

Moti nesër në mëngjes do të jetë me vranësira. Reshje të shiut do të ketë në pjesët perëndimore dhe veriore, dhe në male do të bjerë borë e cila pritet të jetë nga 10 deri në 20 centimetra.

Temperatura e mëngjesit do të sillen prej minus tre deri në dy, dhe e ditës nga zero deri në nëntë gradë, transmeton TetovaSot.

Të dielën do të ketë stabilizim i kalueshëm i kohës, dhe nga e hënë nën ndikimin e valës së re të lagësht do të fillojë një periudhë e re kryesisht me dëborë me intensitet të ndryshueshëm.

Nga mesi i javës në vendet e ulëta sidomos në juglindje do ketë reshje shiu.

Gjatë kësaj periudhe, temperaturat e ditës pritet të jenë nga minus tre deri në katër gradë.