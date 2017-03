Ja si do të jetë moti në ditët e para të muajit prill

Ja si do të jetë moti në ditët e para të muajit...

Krahas ndryshimit të muajit, prej nesër Maqedoninë do ta presin edhe temperatura më të ulët në krahasim me deritanishmet, njofton Portalb.mk.

Duke filluar nga nesër, ditës së parë të fundjavës dhe muajit prill, për dallim nga sot do të kemi temperatura pothuajse për 10 gradë më të ulëta. Temperaturat të dielën do të sillen prej 0 deri në 6 gradë Celsius, kurse ditën e hënë temperaturat do të sillen prej më 1 gradë deri më 7 gradë Celsius.

Dita e dytë e javës, e martë, do të na shoqërojë me temperatura prej 3 deri 7 gradë Celsius, të cilat të njëjta do të jenë edhe gjatë ditës së mërkurë.

Ndërsa ditën e enjte dhe të premte do ti shoqërojë temperaturë prej 2 deri në 7 gradë Celsius.

Gjatë pesë ditëve të para të muajit prill kohë pas kohe do të na shoqërojnë edhe rreshjet e shiut të shoqëruara me erë të ndryshueshme e cila në vende malore mund të pasojë edhe me rreshje të borës.