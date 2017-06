Ja si do të ndahet ‘kulaçi’ mes BDI dhe Aleancës

Kryeministri Zoran Zaev dhe eksponentë tjerë të qeverisë vazhdimisht flasin për reforma dhe integrime, qeverisje ndryshe nga VMRO dhe jo partizimi të institucioneve shtetërore, por nga ana tjetër siç po shkon rrjedha e zhvillimeve politike, si LSDM ashtu dhe subjektet shqiptare kanë lënë anash ekspertët dhe nëpër struktura lobohet fuqishëm për funksionarë partiak për të marrë pozicione të rëndësishme shtetërore. Sidomos kjo ka të b ëjë me organet e sigurisë në MBP-së, si Drejtoria për siguri publike, Drejtoria e policisë dhe Drejtoria për siguri dhe kundërzbulim. Ishin këto organe bashkë me gjykatat dhe prokuroritë ndër më të kritikuarat për krizën politike në dy vitet e fundit. Pikërisht për të riafirmuar agjendën e reformave prioritare, komisari për zgjerim Johanes Han do të dërgojë në Maqedoni edhe njëherë ekspertin Rajnhard Pribe, bashkë me disa ekspertë evropian për ta analizuar situatën aktuale dhe ta krahasojnë me konstatimet e mëhershme dhe të ofrojnë rekomandime se si ti adresojnë të gjitha shqetësimet që janë të lidhura me sundimin e ligjit në vitet e fundit.

Liderët e partive politike të koalicionit qeveritar pritet të takohen deri në fundjavë për të diskutuar pjesën e mbetur të kulaçit qeveritar, atë të zëvendësministrave, të sekretarëve shtetëror dhe të drejtorive.

Megjithatë, burime qeveritare të gazetës KOHA thonë se ndarja e resorëve dhe emrat që qarkullojnë në media këto ditë janë vetëm spekulime dhe se partitë janë shumë të mbyllura, pasi vetëm një grup vogël njëherësh mbajnë kontaktet nga tre partitë për këtë çështje.

Këto burime konfirmojnë vetëm se partitë shqiptare do të marrin poste të rëndë- sishme, por jo aq sa flitet në opinion. Gjithnjë sipas këtyre burimeve, janë të paktë njerëzit brenda partive që kanë koordinime mes vete për emërime ne eshalonin e dytë dhe të tretë, ndërsa sipas tyre ASH është e mundshme që të merr postin e zëvendësministrit të Punëve të Brendshme, ndërsa BDI të ketë drejtor në Drejtorinë për siguri publike ose në Drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim.

Sa i përket zëvendësministrave këto burime thonë se nga 15 ministri ka gjasa që të paktën në pesë prej tyre të kenë sekretar shtetëror, në raport 3 BDI dhe 2 ASH, ndërsa të kenë dhe minimum pesë zëvendësministra me të njëjtit raport mes partive shqiptare. Ndarja e posteve të eshalonit të dytë mes partive shqiptare është e lidhur edhe me eshalonin e tretë, atë të drejtorive kur gara pritet të jetë edhe më e nxehtë.

Edhe për drejtori dhe funksione të rëndësishme shtetërore BDI dhe ASH nuk kane grup të përbashkët pune dhe të ftojnë ekspertë të ndryshëm që të shprehin interesim për poste të rëndësishme shtetërore.

Gjithçka mbahet mbyllur rreth personave që i qëndrojnë afër liderëve partiak dhe pa asnjë transparencë për publikun. Posta e Maqedonisë, ELEM, Hekurudhat, Rrugët e Maqedonisë, Enti shtetëror për statistika, Drejtoria për mbrojtjen të dhënave personale, Agjencia për komunikime elektronike, agjencia për nëpunës shtetëror ka rrezik të udhëhiqen përsëri nga persona pa ndonjë përvojë dhe performancë të theksuar dhe të vlerësuar paraprake. Pikërisht kualiteti i dobët profesional nga shumë ekspertë është vlerësuar se ka ndikuar që shërbimet inteligjencës, dhe organe tjera të rëndë- sishme shtetërore të partizohen dhe të jenë në nivelin më të ulët të cilë- sisë në punë./koha.mk/