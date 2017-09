Ja si mund të zgjidhet demarkacioni

Ekspertët e së drejtës ndërkombëtare japin opsionet e zgjidhjes së çështjes së demarkacionit me Malin e Zi. Opsioni i parë, sipas tyre, ka të bëjë me refuzimin me votë të kësaj Marrëveshjeje dhe rihapjen e negociatave të reja me Malin e Zi. Ndërkaq opsioni i dytë është dërgimi i Marrëveshjes në Gjykatën e Arbitrazhit, ndonëse për një veprim të tillë nevojitet edhe bashkëpunimi i shtetit fqinj.

Marrëveshja e Demarkacionit me Malin e Zi, e cila tashmë ka bërë më shumë se dy vjet prej se është nënshkruar, mund të arrijë zgjidhje nëpërmjet disa skenarëve. Opsioni i parë, sipas ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare, ka të bëjë me refuzimin me votë të kësaj Marrëveshjeje dhe me rihapjen e negociatave të reja me Malin e Zi.

Ndërkaq, opsioni i dytë ka të bëjë me dërgimin e Marrëveshjes në Gjykatën e Arbitrazhit. Megjithëkëtë, ata konsiderojnë se duhet patjetër që të bashkëpunohet me Malin e Zi rreth kësaj çështjeje, pasi që ndryshe nuk mund të arrihet kurrfarë zgjidhjeje.

Nga ana tjetër, zyrtarë brenda Qeverisë janë zotuar se kryeministri Ramush Haradinaj do ta zgjidhë shumë shpejt Marrëveshjen e Demarkacionit,shkruan sot, gazeta Zeri.

Qeveria “Haradinaj” qysh në ditën e parë ka shkarkuar Komisionin për Shënjimin e Kufirit me Malin e Zi me në krye Murat Mehën, si dhe ka emëruar Shpejtim Bulliqin në krye të komisionit që pritet të formohet. /Albeu/

Comments

comments