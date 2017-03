Jakup Krasniqi tregon ku ishte në ditën e bombardimeve

Në ditën e nisjes së bombardimeve të NATO-s më 24 mars 1999, Jakup Krasniqi, atëherë zëdhënës i UÇK-së ndodhej në Shqipëri, bashkë me disa anëtarë të delegacionit të Kosovës të kthyer nga Parisi, ku ishte zhvilluar rrethi i dytë i bisedimeve pas atyre të Rambujesë.

“Kishte dy-tri ditë që ishim kthyer në Shqipëri nga Parisi pas përfundimit të Konferencës Ndërkombëtare në Rambujesë për Kosovën. Marrëveshja që nënshkruar nga pala jonë e ndërkombëtarët, por jo edhe nga pala serbe. Pjesa tjetër e delegacionit, në rrugë të ndryshme ishin kthyer nga Tiranë për në Kosovë”, kujton Krasniqi.

Ai 18 vjet pas nisjes së bombardimeve të NATO-s ndaj forcave të ish-Republikës Federale të Jugosllavisë, tregon se pse mbeti në Shqipëri.

“Me kërkesën e delegacionit mbeta në Shqipëri me detyrën për të pasur takime zyrtare me përfaqësues të ndryshëm të vendeve të botës demokratike (SHBA, BE etj.) dhe vazhduar komunikimin me mediat kombëtare e ndërkombëtare”, tha Krasniqi.

Krasniqi që aktualisht është kryetar i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovë tha se e mori vesh nga Bardhyl Mahmuti, përfaqësuesi i UÇK-së në perëndim që NATO-ja do të niste bombardimet, disa orë para se ato të fillonin.

“Më 24 mars, disa orë para bombardimeve, më ka thirrur Bardhyl Mahmuti, zëdhënës e përfaqësues i UÇK-së në perëndim dhe më thotë: ‘Sonte në ora 20.00, NATO do të fillojë bombardimet mbi objektivat ushtarake serbe’”, tha Krasniqi.

Ai deklaroi se lajmi ishte më i miri i mundshëm i dëgjuar atëherë, por sipas Krasniqit edhe dhimbjet e asaj kohe ishin të mëdha.

“Lajmi vërtet ishte shumë i mirë, por edhe dhimbjet për ne shqiptarët ishin të mëdha. Ato dhimbje ma kujtonin shpesh një gjë: ‘Pa dhimbje të mëdha, nuk ka lindje të madhe’”, tha Krasniqi.

Krasniqi thotë se “besimin në fitore e kisha të paluhatshëm e të plotë, se e kishim në mbështetje aleancën më të madhe të botës – NATO-n”.

18 vjet më parë, më 24 mars 1999, NATO-ja nisi bombardimet ndaj forcave të ish-Republikës Federale të Jugosllavisë./Kallxo.com