Sulejman Mehazi

E mira para se të vie i ka shenjat

Nuk më duket hair, hair për të parë dhe prej kësaj qeverie të re, siç thotë populli, e mira para se të vie i ka shenjat e veta, por edhe e keqja para se të vie i ka shenjat e veta të së keqes. Dorën në zemër, pas eliminimit të klanit dhe bandës së rrezikshme gruevskiane, pa hamendje do jemi më mirë, po jo aq sa mendojmë ne. Puna më e vështirë e kësaj qeverie është largimi i së shëmtuarës dhe së keqes nga pushteti i mëparshëm VMRO-BDI. E keqja e këtij shteti krahasohet me sëmundje të rënda kancerogjene. Këtë e dinë shumë mirë dhe mjekët, politikanët tanë të nderuar Sela dhe Taravari se sëmundjet vijnë menjëherë, befasisht me shpejtësi vetëtime, kurse shërohen e largohen me shpejtësinë e ngadalshme të breshkave. Shpejtësia e ngadalshme e qeverisë së re do mbetet BDI-ja, për shkak se, në njërën anë, për t’u mbrojtur nga Prokuroria do përkrahē VMRO-në, në anën tjetër, do t’i lë anësh e do përkulet para kërkesave politike shqiptare para LSDM-së. Zaevi, Ahmetin, politikisht do ta mbante peng hipotekash për të humbur gjurmët skandaloze korruptive.

Kështu që e gjithë politika katërvjeçare do merret me Prokurorinë Speciale, e shumë pak me punët e dobishme shoqërore. Tani e tutje nyja, çelësi, qendra kryesore e këtij shteti të brishtë do jetë Prokuroria Speciale. Janeva dhe Fatimja ose do të bëhen heroina, ose do turpërohen para popullatës së Maqedonisë.