Januzaj me një ofertë të mirë në Spanjë

Futbollisti Adnan Januzaj është në qendër të vëmendjes, sipas të gjithave gjasave do të luaj në një ekip mjaft cilësore. nuk do të rikthehet në Manchester Utd, por as nuk do të rrijë në Sunderland që u largua nga Premier League. Mediat spanjolle me konkretisht “Marca” ka shkruar se për 22-vjeçarin është duke u interesuar Sociedadi, anëtar i elitës spanjolle.

Sipas së përditshmes spanjolle “Marca”, ka ofruar 10 milionë euro për futbollistin me prejardhje nga Kosova. Januzaj në dy sezonet e kaluara ka qenë vazhdimisht i huazuar, së pari të Dortmundi, pastaj në Sunderland.