“Kafacytje” tjera tek UNITETI: Nuk i’a themeluam partinë Ostrenit që ai me disa “individë” ta bëjnë pronë të veten

“Kafacytje” tjera tek UNITETI: Nuk i’a themeluam partinë Ostrenit që ai me...

Themeluesit e idesë së Unitetit si qëllim për bashkim e jo përçarje…

Të gjithë ne të bashkuar,nuk i’a themeluam Unitetin Gezim Ostrenit që ai sot bashkë me disa “individ” ta bëjnë pronë të veten partin. Uniteti si subjekt u formua për t’a bashkuar spektrin politik shqiptar e jo për ta përcarë votën shqiptare, (të cilët tani kërkojnë të vazhdojnë si Unitet të ndarë) vetëm për ti shërbyer djallit.

Gëzim Ostreni pas mbledhjes së Kuvendit Qendror ku degët duhej të sillnin vendime se çka më tutje me veprimin e Unitetit,ai pra nuk e respektoj statutin e partis dhe nuk thirri as mledhje të kryesis e as të kuvendit.

#meAleancen#meQufen