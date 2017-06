Kalkulimet, ja sa deputetë synojnë të marrin partitë në çdo qark, emrat e kandidatëve që mbeten jashtë Parlamentit

Partitë politike, në prag të zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit, kanë pritshmëritë e tyre lidhur me sigurimin e numrit të mandateve në Kuvend. Çdo parti politike ka bërë kalkulimet e veta, bazuar edhe mbi rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 2013, se sa mandate deputeti mund të fitojnë në 12 qarqet e vendit. Beteja më e madhe elektorale është e përqendruar te tre forcat politike, si PS, PD dhe LSI. PS, si partia më e madhe politike në pushtet, pretendon dhe parashikon se do të marrë më shumë mandate krahasuar me dy forcat e tjera politike, duke dalë forcë e parë në qeverisjen e vendit. Gazeta “Sot” ka pyetur përfaqësues të fushatës elektorale për tre partitë kryesore politike, mbi pritshmëritë që ato kanë për sigurimin e mandateve.

Bazuar në kalkulimet që ka bërë gazeta “Sot” në 12 qarqet e vendit, PS mund të marrë 74-75 deputetë, por që asgjë nuk është e sigurt, pasi gjithçka do të varet nga pjesëmarrja e qytetarëve në votime dhe rezultati përfundimtar i 25 qershorit. Qarku i Tiranës ka 34 mandate, dy mandate më tepër se në zgjedhjet parlamentare të katër viteve më parë. PS ka pritshmëritë se do arrijë të sigurojë 18-19 mandate deputetësh, PD mund të marrë 10 mandate dhe mbetet i diskutueshëm mandati i Gerti Bogdanit, i cili është i 11-ti në listë. LSI synon të marrë mbi 10 mandate deputetësh në Tiranë, por në bazë të sondazheve, kjo forcë politike mund të sigurojë 4 deri në 5 mandate deputetësh. PS në Qarkun e Fierit synon të marrë 10 mandate, PD 4 deputetë, ndërsa LSI mund të sigurojë 2 mandate.

LSI synon të dalë forcë e parë në Fier, por në bazë të kalkulimeve paraprake mund të marrë 2 mandate. Megjithatë, kjo vlen për t’u parë pasi në qarqe kandidojnë edhe parti të tjera, të cilat mund të sjellin surpriza në rezultatin përfundimtar zgjedhor. Në Fier, kandidatët e PD si Enkelejd Alibeaj, Genc Pollo dhe Myslim Murrizi e kanë mandatin e sigurt. Në Qarkun e Durrësit, PS synon të marrë 7 mandate, ndërsa është i diskutueshëm mandati i Klodiana Spahiut, e cila është e 8-ta në listë. Ndërsa PD në Qarkun Durrës mund të sigurojë 5 mandate, ku mandati i Agron Dukës, kreut të PAA, i cili garon nën siglën e PD, është i sigurt. Ish-shefi i policisë rrugore në kohën e PD, Vullnet Topalli, i cili është i gjashti në listë, e ka të vështirë të sigurojë marrjen e mandatit. Ndërsa 2 mandate mund të shkojnë për LSI. Megjithatë, vetëm rezultati përfundimtar i 25 qershorit do të qartësojë çdo dyshim dhe pritshmëri. Në Qarkun e Vlorës, PS synon të marrë 7 mandate, ku i gjashti në listë është vetë kryeministri Edi Rama, ndërsa PD mund të marrë 3 mandate, duke vënë në rrezik mandatin e Arben Ristanit dhe Dashamir Tahirit. Ndërsa LSI mund të marrë 1 deri në 2 mandate.

Pozitat e PD në Vlorë janë të dobësuara, pasi ish-kreu i degës së PD Vlorë, Moisi Meminaj, po bën fushatë për LSI dhe ka marrë me vete edhe mbështetësit e tij. Në Qarkun e Beratit, PS synon të marrë 4 mandate dhe 1-2 mandate mund të shkojnë për PD. LSI synon të dalë forcë e parë në Berat, por, sipas kalkulimeve, LSI mund të marrë 2 mandate. Në Qarkun e Korçës, PS synon të marrë 7 mandate, PD mund të sigurojë 4 mandate duke vënë në diskutim mandatin e Andrea Manos, ish-kryetar i degës së PD në Korçë. Ndërsa LSI mund të marrë deri në 1 mandat në Korçë. Në Qarkun e Gjirokastrës, PS synon të marrë 3 mandate, ku mandati i Flamur Golemit, kryetar i degës së PS Gjirokastër, është i sigurt. Ndërsa PD dhe LSI mund të marrin nga 1 mandat. Dihet që Gjirokastra është bastion i PS, dhe socialistët nuk e kanë tradhtuar asnjëherë PS. Në Qarkun e Elbasanit, PS mund të sigurojë 7-8 mandate, PD mund të marrë 3-4 mandate, ndërsa LSI 1-2.

Qarqet e Veriut

Gazeta “Sot” ka bërë një kalkulim edhe për qarqet e Veriut, duke u bazuar mbi pritshmëritë që kanë partitë politike dhe rezultatin zgjedhor të 2013. Në Qarkun e Shkodrës, PS synon të marrë 4 mandate, PD mund të sigurojë 3 mandate, ndërsa LSI 2. LSI ka shumë peshë në elektoratin shkodran, por nuk mund të kalojë më shumë se dy. Dihet që PD është e përçarë në Shkodër për shkak të përjashtimit të Jozefina Topallit nga lista e kandidatëve për deputetë, dhe kjo do të ndikojë në rrudhjen e rezultatit krahasuar me 2013. Ndërkohë, Tom Doshi kandidon nën siglën e PSD në Shkodër, dhe do të dobësojë akoma më shumë pozitat e PD në zgjedhje. Në Qarkun e Lezhës, PS synon të marrë 3 mandate duke rrezikuar mandatin e katërt të Ardiana Jakut, kryetares së degës së PS në Lezhë. Edhe PD mund të marrë 3 mandate, duke vënë në pikëpyetje mandatin e katërt, për të cilin kandidon Preç Zogaj.

Ndërsa LSI mund të sigurojë vetëm 1 mandat. Në Qarkun e Dibrës, PS synon të marrë 3 mandate deputetësh, PD merr 1-2 mandate, ndërsa LSI 2. Edhe në Dibër, PD është e përçarë pasi ish-kreu i degës, Rrahim Kaleci, kandidon për LSI, dhe bashkë me të, në këtë parti janë anëtarësuar edhe demokratë të tjerë. Në Qarkun e Kukësit, PS synon të marrë dy mandate. I dyti në listë është Safet Gjici, i cili po bën fushatë të fortë në Kukës, ndërsa 1 mandat i shkon PD. Ndërsa LSI e ka të pamundur të marrë mandate në Kukës.

